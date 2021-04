Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell : le point d'activité trimestriel jugé décevant Cercle Finance • 07/04/2021 à 11:14









(CercleFinance.com) - L'action Shell peine à décoller mercredi après un point d'étape sur son activité de premier trimestre, à l'issue duquel le groupe énergétique a communiqué des estimations jugées décevantes par le marché. En milieu de matinée à la Bourse d'Amsterdam, le titre Shell grignotait moins de 0,2% alors que l'indice Euro STOXX 50 cédait 0,1% et que l'indice STOXX regroupant les valeurs pétrolières européennes gagnait 0,1%. Dans un communiqué publié ce matin, la 'major' anglo-néerlandaise indique que la vague de froid qui a frappé le Texas au mois de février a perturbé ses activités dans la région, avec un impact financier qui pourrait atteindre 200 millions de dollars au niveau de son résultat ajusté pour le premier trimestre. Dans la branche amont, sa production d'hydrocarbures est attendue entre 2,40 et 2,475 millions de barils équivalent pétrole par jour en tenant compte des 10.000 à 20.000 barils perdus par jour du fait des intempéries au Texas. Dans l'aval, le taux d'utilisation des raffineries est attendue entre 71% et 75%, avec une marge de raffinage estimée autour de 2,6 dollars par baril, en nette amélioration par rapport au 1,6 dollar par baril du quatrième trimestre 2020. Les analystes de RBC évoquaient néanmoins des indicateurs opérationnels 'pour la plupart inférieurs aux attentes' dans une note de réaction diffusée ce matin. Depuis le début de l'année, l'action Shell 'A' affiche un gain de plus de 15%.

Valeurs associées ROYAL DUTCH SHELL-A LSE +0.56%