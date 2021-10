Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell : le bénéfice trimestriel bien en-dessous des attentes information fournie par Cercle Finance • 28/10/2021 à 11:24









(CercleFinance.com) - Royal Dutch Shell a annoncé jeudi une baisse de 25% de son bénéfice trimestriel, une performance plus mauvaise que prévu qui peut sembler contre-intuitive au vu de la flambée des cours du pétrole. Le bénéfice ajusté de la compagnie anglo-néerlandaise s'est établi à 4,1 milliards de dollars au troisième trimestre, à comparer avec un consensus de 5,3 milliards de dollars et un résultat de 5,5 milliards sur la même période de l'an dernier. La génération opérationnelle de trésorerie (CFFO) ressort de son côté à 16 milliards de dollars au troisième trimestre, un chiffre qui intègre toutefois des gains de l'ordre de quatre milliards de dollars issus de ses activités sur le marché des instruments dérivés. Point encore plus important, Shell est depuis hier soir la cible du fonds activiste new-yorkais Third Point, qui reproche au groupe énergétique une stratégie 'incohérente', tiraillée entre volonté de se décarboner et désir de profiter des rendements offerts par la rente pétrolière. La 'major' a donc profité de sa publication trimestrielle pour dévoiler de nouveaux objectifs en matière environnementale, affichant l'ambition de réduire de moitié ses émissions de CO2 à horizon 2030 par rapport à leurs niveaux de 2016. Des déclarations qui ne semblaient pas rassurer les investisseurs puisque le titre 'A' coté à la Bourse de Londres lâchait plus de 3% jeudi en milieu de matinée.

Valeurs associées ROYAL DUTCH SHELL-A LSE -2.53%