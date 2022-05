Shell: lance un réseau de chargeurs électriques avec ABB information fournie par Cercle Finance • 16/05/2022 à 15:31

(CercleFinance.com) - ABB E-mobility et Shell annoncent leur intention de lancer le premier réseau national de Terra 360, le chargeur de voiture électrique tout-en-un le plus rapide au monde.



Avec le lancement de plus de 200 chargeurs Terra 360 dans l'Allemagne au cours des 12 prochains mois, ABB E-mobility et Shell contribueront à assurer une plus grande disponibilité des chargeurs et une plus grande vitesse de charge pour plus de 1,7 million d'automobilistes allemands.



' Chez Shell, nous visons à être le leader de la recharge des véhicules électriques en proposant à nos clients de recharger quand et où cela leur convient. Pour les conducteurs en déplacement, en particulier ceux qui effectuent de longs trajets, la vitesse de recharge est essentielle et chaque minute d'attente peut faire une grande différence sur leur trajet', note István Kapitány, vice-président exécutif mondial de Shell Mobility.