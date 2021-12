Shell: la 'simplification' mise en oeuvre le mois prochain information fournie par Cercle Finance • 20/12/2021 à 16:46

(CercleFinance.com) - Shell a dévoilé lundi le calendrier de son projet de 'simplification' qui doit le conduire à s'installer au Royaume-Uni et à mettre fin à sa structure d'actions duale.



Dans un communiqué publié dans l'après-midi, le groupe énergétique dit prévoir une première réunion de son conseil d'administration en Grande-Bretagne le 31 décembre prochain.



Le changement de sa dénomination sociale - de 'Royal Dutch Shell plc' en 'Shell plc' - interviendra quant à elle au cours de la semaine du 24 janvier.



Le dernier jour de cotation de ses actions 'A' et 'B' sur Euronext Amsterdam et à la Bourse de Londres est quant à lui prévu le vendredi 28 janvier, tout comme à New York pour ce qui concerne les ADS 'A' et 'B'.



Les actions Shell se traiteront donc sur une ligne unifiée à Amsterdam, Londres et New York à compter du 31 janvier.