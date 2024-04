Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Shell: la résolution climat réprouvée en attendant l'AG information fournie par Cercle Finance • 17/04/2024 à 16:35









(CercleFinance.com) - Shell a appelé mercredi ses actionnaires à se prononcer, lors de sa prochaine assemblée générale, contre une résolution lui demandant d'établir des objectifs climatiques plus ambitieux.



Selon le projet de résolution déposée par l'ONG néerlandaise Follow This et soutenue par un groupe de 27 investisseurs, le groupe se doit d'aligner ses objectifs de moyen terme avec l'accord de Paris sur le climat.



Dans un avis financier, le groupe pétrolier estime toutefois que la résolution est contraire aux intérêts de ses actionnaires et qu'elle ne vas pas dans le sens d'un ralentissement du réchauffement climatique.



Shell va même jusqu'à affirmer que son éventuelle approbation serait 'plus dommageable qu'utile'.



'Shell ne peut être tenu comme responsable des besoins de ses clients en matière de transport et d'énergie', estime la compagnie.



'Une telle représentation de notre responsabilité ne fait que reporter la transition énergétique en établissant des principes irréalistes concernant le rôle des fournisseurs des systèmes énergétiques', ajoute-t-il.



Shell demande en conséquence à ses actionnaires de soutenir sa propre stratégie climatique, assurant qu'il est dans la bonne voie afin de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré, comme prévu dans le cadre des accords de Paris.



Son AG annuelle doit se tenir à Londres le 21 mai prochain.





