Shell : la rémunération des actionnaires va augmenter

(CercleFinance.com) - Shell a confirmé mercredi qu'il allait améliorer la distribution proposée à ses actionnaires, une annonce qui se traduisait par une hausse de plus de 2% de son cours de Bourse. A l'occasion d'un point sur son activité du deuxième trimestre, le groupe énergétique a déclaré qu'il reverserait désormais entre 20% et 30% de son flux net de trésorerie opérationnelle (CFFO) à ses actionnaires. Fin avril, Shell s'était donné pour objectif d'accroître son taux de rémunération des actionnaires pour le porter entre 20% et 30% du CFFO, tout en le conditionnant à l'atteinte d'un endettement net de l'ordre de 65 milliards de dollars. Dans son communiqué, le groupe précise avoir aujourd'hui renoncé à cet objectif, expliquant bénéficier de 'solides' performances opérationnelles et financières, ainsi que de meilleures perspectives économiques. Au lieu de l'objectif des 65 milliards, Shell entend désormais se concentrer sur le renforcement de son bilan et sur la conservation de sa notation de crédit 'AA'. Des annonces qui étaient accueillies favorablement à la Bourse de Londres, où l'action Shell 'A' grimpait de 2,2% mercredi matin. Sur Euronext Amsterdam, ses gains se montaient à près de 2,5%.

