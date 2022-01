Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell: la redistribution aux actionnaires se matérialise information fournie par Cercle Finance • 07/01/2022 à 09:56









(CercleFinance.com) - Shell a annoncé vendredi qu'il entendait reverser à ses actionnaires quelque 5,5 milliards de dollars perçus dans le cadre de la cession de ses activités dans le Bassin permien, aux Etats-Unis.



A l'occasion d'un point sur son activité au quatrième trimestre, le géant pétrolier précise que cette redistribution se fera sous la forme de rachats d'actions réalisés 'à un rythme progressif'.



Le groupe souligne que cette décision a été prise par son conseil d'administration le 31 décembre dernier, à l'occasion de sa première réunion au Royaume-Uni suite à la récente simplification de sa structure opérationnelle.



Dans son communiqué, Shell note que les 5,5 milliards qu'il compte proposer à ses actionnaires vont venir s'ajouter au versement de 20% à 30% de son flux de trésorerie d'exploitation (CFFO) déjà prévu dans le cadre de son plan d'allocation du capital.



En attendant la publication de ses résultats définitifs de quatrième trimestre, prévue le 3 février, le groupe énergétique a livré quelques indicateurs ayant trait à son activité sur le mois écoulé.



La publication fait notamment apparaître une marge de raffinage de 6,55 dollars par baril sur les trois derniers mois de l'année, contre 5,70 dollars au troisième trimestre, une évolution logique au vu de la progression des prix pétroliers en fin d'année dernière.



A la Bourse de Londres, l'action Shell 'A' reculait de 0,4% vendredi matin suite à toutes ces annonces.





