Shell: la plateforme offshore Vito est entrée en production

(CercleFinance.com) - Shell a fait savoir hier que sa filiale Shell Offshore Inc avait lancé la production de Vito, dans le Golfe du Mexique, une plateforme flottante en eau profonde dont le pic de production est estimé autour de 100 000 barils équivalent pétrole/jour.



Selon Zoe Yujnovich, Upstream Director chez Shell, Vito fait partie des plateformes de production de pétrole les moins émettrices de gaz à effet de serre au monde.



Le développement de Vito appartient à Shell Offshore Inc. (63,11% opérateur) et Equinor (36,89%).





