Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell : la Commission autorise l'acquisition de NXK Cercle Finance • 12/05/2021 à 17:32









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition de Next Kraftwerke (NXK) (Allemagne) par Royal Dutch Shell (Pays-Bas et Royaume-Uni). NXK est un agrégateur et négociant d'électricité spécialisé dans la vente directe d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables. La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne poserait pas de problèmes de concurrence, étant donné que les parts de marché cumulées des sociétés sur les marchés où leurs activités se chevauchent sont limitées.

Valeurs associées ROYAL DUTCH SHELL-A LSE -3.91%