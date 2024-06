Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Shell: l'UE approuve l'acquisition commune de Dragon LNG Gp. information fournie par Cercle Finance • 28/06/2024 à 12:50









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition du contrôle conjoint de Dragon LNG Group par Shell et par VTTI B.V. des Pays-Bas.



La transaction concerne principalement l'exploitation d'un terminal de regazéification, d'importation et de stockage de GNL au Royaume-Uni.



La Commission a conclu que la transaction notifiée ne soulèverait pas de préoccupations en matière de concurrence, étant donné que Dragon LNG a des activités négligeables dans l'Espace économique européen.





Valeurs associées SHELL 2 847,25 GBX LSE +1,20%