Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Shell: investit dans un projet de GNL à Abu Dhabi information fournie par Cercle Finance • 10/07/2024 à 14:26









(CercleFinance.com) - Shell Overseas prend une participation de 10% dans le projet de gaz naturel liquéfié (GNL) Ruwais de l'ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) à Abu Dhabi.



Le projet comprendra deux trains de liquéfaction de 4,8 millions de tonnes par an, pour une capacité totale de 9,6 millions de tonnes.



Shell s'engage également à prélever 1 million de tonnes de GNL par an.



L'installation utilisera un système de liquéfaction électrique avec accès à une alimentation en énergie renouvelable pour réduire les émissions.



ADNOC détiendra 60 % du projet et en sera le principal développeur et opérateur, tandis que Shell, BP, Mitsui et TotalEnergies détiendront chacun 10 %.



ADNOC a attribué un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction à une coentreprise dirigée par Technip, avec des livraisons de GNL prévues à compter de 2028.





Valeurs associées SHELL 2 838,75 GBX LSE +0,17%