Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell : investissement dans Whale, dans le Golfe du Mexique information fournie par Cercle Finance • 26/07/2021 à 16:26









(CercleFinance.com) - Shell annonce que sa filiale Shell Offshore a validé la décision finale d'investissement (FID) dans Whale, deuxième développement en eau profonde exploité par Shell dans le Golfe du Mexique (Etats-Unis) à utiliser une conception simplifiée et rentable. Shell anticipe d'ailleurs un taux de rentabilité interne de l'ordre de 25% et prévoit la mise en place de turbines et systèmes de compression écoénergétiques. 'Ce développement sera le dernier ajout à notre portefeuille du Golfe du Mexique où notre production présente des émissions de gaz à effet de serre parmi les plus faibles au monde pour la production de pétrole', assure Shell. A terme, Whale (projet détenu par Shell Offshore Inc - opérateur à 60% et Chevron USA à 40%), devrait atteindre un pic de production d'environ 100 000 barils d'équivalent pétrole par jour (bep/j). Les ressources récupérables sont estimées à 490 millions de bep, pour un début de production prévu pour 2024.

Valeurs associées ROYAL DUTCH SHELL-A LSE +2.28%