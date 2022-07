Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Shell: hausse des bénéfices et rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 28/07/2022 à 10:56

(CercleFinance.com) - Le géant pétro-gazier Shell publie au titre du deuxième trimestre 2022 un bénéfice ajusté de 11,5 milliards de dollars et un EBITDA ajusté de 23,1 milliards, en croissances respectives de 26% et de 22% par rapport aux trois premiers mois de l'année.



'Avec des marchés de l'énergie volatiles et la nécessité d'agir face au changement climatique, nous utilisons notre force financière pour sécuriser l'offre d'énergie dont le monde a besoin et réduire les émissions de carbone', commente son CEO Ben van Beurden.



'Nous accroissons nos distributions aux actionnaires via un programme de rachat d'actions pour six milliards de dollars, qui devrait être achevé au moment de la publication de nos résultats de troisième trimestre', ajoute-t-il.