Shell: hausse de 24% du bénéfice ajusté trimestriel

(CercleFinance.com) - Shell fait état d'un bénéfice ajusté de 6,29 milliards de dollars au titre du 2e trimestre, en hausse de 24% par rapport au 2e trimestre 2023, supérieur au consensus.



Le BPA ajusté ressort à 0,99$, en hausse de 32%.



L'EBITDA ajusté ressort quant à lui à 16,8 Mds$, en hausse de 16%.

Au cours du 2e trimestre, la production totale de Shell a atteint 2,81 millions de barils équivalent pétrole par jour, en hausse de 3%.



Shell confirme des perspectives d'investissement en trésorerie 2024 comprises entre 22 à 25 milliards de dollars.



'Nous avons également annoncé un nouveau programme de rachat de 3,5 milliards de dollars pour les trois prochains mois. Nous continuons de démontrer que nous offrons plus de valeur avec moins d'émissions', assure Wael Sawan, Chief Executive Officer.





