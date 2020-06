Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell : grosses charges de dépréciations au 2e trimestre Cercle Finance • 30/06/2020 à 10:35









(CercleFinance.com) - L'action Shell A recule de 1,4% à Londres après l'annonce de charges de dépréciations après impôts entre 15 et 22 milliards de dollars prévues au deuxième trimestre, après une révision de ses prévisions de prix du pétrole et de marges. Le géant énergétique anglo-néerlandais précise que ces charges sans décaissements de trésorerie reflètent les effets de la pandémie de Covid-19, ainsi que la chute récente de la demande sur les marchés de l'énergie. Dans le détail, les charges de dépréciations vont se monter entre huit et neuf milliards de dollars dans son activité gaz intégrée, entre quatre et six milliards dans la division amont et entre trois et sept milliards dans l'unité produits pétroliers.

Valeurs associées ROYAL DUTCH SHELL-A LSE -2.81%