Shell: Gerrit Zalm va quitter le conseil d'administration

(CercleFinance.com) - Shell a annoncé jeudi que Gerrit Zalm ne solliciterait pas de nouveau mandat d'administrateur à l'occasion de la prochaine assemblée générale du groupe.



La société pétrolière rappelle que Zalm, un homme politique néerlandais issu du Parti populaire pour la liberté et la démocratie (VDD), a siégé au sein de son conseil pendant plus de neuf ans.





