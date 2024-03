Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Shell: fournit à Braskem des matières bio-circulaires information fournie par Cercle Finance • 15/03/2024 à 09:51









(CercleFinance.com) - Shell Chemicals a annoncé avoir récemment commencé à fournir à Braskem des matières premières de propylène bio-attribuées et bio-circulaires.



Braskem utilisera ces matières premières pour la fabrication de polypropylène bio-attribué et bio-circulaire, offrant des options plus durables pour répondre à la demande croissante des consommateurs sur les marchés de l'emballage, du film, de l'automobile et des biens de consommation.



' Cet accord illustre en outre comment Shell Chemicals développe son portefeuille de produits chimiques durables et, en utilisant des matières premières bio-attribuées et biocirculaires, Shell fait progresser sa stratégie visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de ses opérations et à devenir une entreprise énergétique à émissions nettes nulles. d'ici 2050 ', a déclaré Sean Clarry, vice-président commercial principal de Shell Chemicals.





