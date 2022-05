Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell: finalise la vente de ses stations-services en Russie information fournie par Cercle Finance • 25/05/2022 à 11:01









(CercleFinance.com) - Shell annonce que ses filiales Shell Overseas Investments B.V. et B.V. Dordtsche Petroleum Maatschappij, ont finalisé la vente de Shell Neft LLC, l'activité stations-service et lubrifiants de Shell en Russie, à PJSC LUKOIL, après l'obtention de toutes les approbations réglementaires.



L'accord de vente a été annoncé le 12 mai 2022. Toutes les personnes travaillant actuellement pour Shell Neft, plus de 350 au total, resteront employées par Shell Neft, qui appartient désormais à LUKOIL.



La transaction fait partie du retrait plus large de Shell de tous les hydrocarbures russes qui se déroule de manière progressive, conformément à son annonce début mars. La vente a été réalisée dans le plein respect de toutes les lois et réglementations applicables.





