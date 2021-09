Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell : finalise la cession d'actifs en Egypte information fournie par Cercle Finance • 24/09/2021 à 10:16









(CercleFinance.com) - Shell annonce aujourd'hui que ses filiales Shell Egypt et Shell Austria ont finalisé la vente de leurs actifs en amont dans le désert occidental égyptien à un consortium composé de filiales de Cheiron Petroleum Corporation et Cairn Energy PLC. Le montant de la vente s'élève à 646 M$ avec des paiements supplémentaires pouvant s'élever jusqu'à 280 M$ entre 2021 et 2024, en fonction du prix du pétrole et des résultats d'exploration.

Valeurs associées ROYAL DUTCH SHELL-A LSE +0.19%