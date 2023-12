Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Shell: feu vert au projet Sparta dans le Golfe du Mexique information fournie par Cercle Finance • 20/12/2023 à 11:12









(CercleFinance.com) - Shell a annoncé mardi avoir approuvé la décision finalement d'investissement concernant son projet 'Sparta', un bloc en eaux profondes situé dans le Golfe du Mexique.



Le groupe pétrolier - qui sera l'opérateur du puits avec une participation de 51% aux côtés du norvégien Equinor (49%) - précise que la mise en service de la plateforme est prévue à horizon 2028.



Dans un communiqué, Shell explique que le projet est la parfaite illustration de sa stratégie actuelle, qui consiste en une approche simplifiée visant à dupliquer ses récents succès.



En l'occurrence, la conception de Sparta s'est bornée à imiter les récents projets de Vito et Whale, qui visent tous deux une production quotidienne de 100.000 barils.



Avec des réserves estimées autour de 244 millions de barils, Sparta devrait de son côté atteindre 90.000 barils d'équivalent pétrole par jour.



Il s'agit du 15ème puits en eaux profondes de Shell dans le Golfe du Mexique, où le groupe anglo-néerlandais est aujourd'hui le premier opérateur.





