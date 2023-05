Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Shell: fait mieux que prévu au 1er trimestre grâce au GNL information fournie par Cercle Finance • 04/05/2023 à 10:20

(CercleFinance.com) - Shell a fait état jeudi d'une hausse plus marquée que prévu de son bénéfice trimestriel ajusté, le géant pétrolier anglo-néerlandais ayant tiré parti des bonnes performances de son activité de gaz intégré.



Son résultat ajusté du premier trimestre s'est ainsi établi à 9,6 milliards de dollars sur le premier trimestre, contre 9,1 milliards un an plus tôt, alors que le consensus visait seulement huit milliards.



Le résultat opérationnel de l'amont (exploration & production) est tombé à 2,8 milliards sur le trimestre, contre 3,5 milliards il y a un an, sous l'effet du repli des prix pétroliers.



En revanche, celui de de la division de gaz intégré, qui inclut essentiellement les métiers liés au GNL, s'est accru à 4,9 milliards de dollars, contre 4,1 milliards un an auparavant.



Alors que bp a pris de court le marché mardi en annonçant des rachats d'actions en baisse, Shell a annoncé le démarrage d'un nouveau programme de rachat de titres, pour un montant de quelque quatre milliards de dollars.



Le consensus tablait, lui, sur une enveloppe plus limitée de l'ordre de trois milliards de dollars.



A noter que ces acquisitions devraient se clôturer d'ici à la prochaine publication trimestrielle de la société, prévue fin juillet.



Suite à ces annonces, l'action Shell progressait de 2,5% jeudi matin à la Bourse de Londres.