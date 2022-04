Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell: fait le point sur sa stratégie durable en 2021 information fournie par Cercle Finance • 20/04/2022 à 16:55









(CercleFinance.com) - Shell a publié aujourd'hui son rapport portant sur la transition énergétique détaillant les progrès réalisés par l'entreprise en la matière au cours de l'année 2021.



'Ce rapport montre les progrès considérables que nous avons réalisés vers notre objectif de devenir une entreprise énergétique à zéro émission nette d'ici 2050 ', assure Ben van Beurden, directeur général de Shell.



Shell s'était fixé un nouvel objectif de réduction des émissions absolues issues de ses opérations de 50 % d'ici 2030, par rapport à 2016. Fin 2021, la réduction des émissions a atteint 18% assure Shell.



La société assure aussi avoir atteint son objectif à court terme de réduire l'intensité carbone nette des produits énergétiques qu'elle vend de 2 à 3 % d'ici la fin de 2021, par rapport à 2016 également.



L'entreprise travaille désormais à une réduction de 9 à 12 % de l'intensité carbone nette d'ici 2024 et à une réduction de 20% d'ici 2030, toujours par rapport à 2016.



Le rapport sera soumis au vote consultatif des actionnaires lors de l'Assemblée Générale du 24 mai 2022.







Valeurs associées SHELL LSE -0.95%