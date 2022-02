Shell: fait l'acquisition de Powershop Australia information fournie par Cercle Finance • 01/02/2022 à 12:00

(CercleFinance.com) - Shell annonce aujourd'hui que sa filiale Shell Energy Operations a finalisé l'acquisition de Powershop Australia, un détaillant d'énergie en ligne desservant plus de 185000 clients.



Powershop fonctionnera comme une filiale en propriété exclusive de Shell sous la marque Powershop au sein de l'activité Shell Energy en Australie, qui fait elle-même partie de l'activité mondiale Renewables and Energy Solutions de Shell.



Shell précise que cette acquisition complète ses investissements australiens existants dans les actifs et des technologies à faible émission de carbone et à faible émission de carbone.



Cet achat permettra aussi à Shell de proposer des produits et services innovants afin de répondre aux besoins changeants des clients en matière de solutions énergétiques à faible émission de carbone et plus intelligentes, telles que la mobilité électrique et le stockage sur batterie.