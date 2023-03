Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell: extension de l'usine de Marunda par ABB information fournie par Cercle Finance • 15/03/2023 à 17:45









(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir réalisé pour Shell Indonésie, le projet d'extension de l'usine de mélange d'huiles lubrifiantes de Marunda, afin de doubler sa capacité de production.



Le projet a débuté par des études conceptuelles en février 2018, et les travaux proprement dits ont commencé au début de la crise de la pandémie COVID-19. L'exécution du projet a été achevée dans un délai de trois ans, en octobre 2022.



' La sélection de la technologie et de l'équipement de mélange ABB est l'un des facteurs critiques de la réussite du projet Marunda 2.0 ', a déclaré Gautam Pal, vice-président de la chaîne d'approvisionnement de Shell Lubricants.



' Grâce à ces solutions de traitement, Shell Indonésie optimisera tous les aspects des opérations en continu et par lots sur le site existant de la friche industrielle ', ajoute Bert Engbers, Global Account Manager pour Shell, ABB Energy Industries.



La solution ABB est conçue pour fonctionner avec les outils de mélange existants ' et pour soutenir l'agrandissement du site actuel de Shell afin de répondre à la diversité et à la croissance de la gamme de produits ', précise la société.





