Shell: esquisse deux scénarios sur l'avenir énergétique information fournie par Cercle Finance • 21/03/2023 à 16:08

(CercleFinance.com) - Shell a publié aujourd'hui deux scénarios examinant les potentielles évolution d'un monde dont la sécurité énergétique et climatique est la principale préoccupation.



La société précise que ses scénarios ne sont pas des prédictions ou des attentes, ni des plans d'affaires mais qu'ils constituent l'une des nombreuses entrées utilisées par Shell pour élargir sa réflexion tout en prenant des décisions.



Baptisé Archipelagos, le 1er scénario est 'exploratoire' et présente comment le phénomène de transition pourrait s'étirer jusqu'à la fin du siècle. Les émissions nettes nulles pourraient être atteintes à l'horizon 2100 et le monde n'aura donc pas réussi à atteindre l'objectif de l'Accord de Paris.



Le second scénario, Sky 2050, 'normatif et extrêmement difficile' montre à quelle vitesse le monde doit avancer pour atteindre l'objectif de l'Accord de Paris. La sécurité climatique mondiale deviendrait la principale préoccupation, les nations se précipitant pour passer à une énergie plus propre. Cette concurrence entraînerait des changements rapides et le monde atteindrait zéro émission nette en 2050.



Dans les deux scénarios, Shell voit les énergies fossiles perdre des parts de marché. Le système énergétique se décarbonera, la question reste de savoir : à quelle vitesse ?

Selon Shell, l'avenir de l'énergie réside dans l'électricité, même si l'hydrogène et la bioénergie auront leur rôle à jouer.



'Ramener la hausse de température en dessous de 1,5 °C nécessitera une élimination et un stockage à grande échelle du carbone' mais 'la hausse de température moyenne est très susceptible de dépasser 1,5°C', conclut Shell.