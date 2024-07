Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Shell: entrée en production du champ gazier de Jerun information fournie par Cercle Finance • 12/07/2024 à 11:30









(CercleFinance.com) - Shell rapporte que l'opérateur du champ de Jerun, en Malaisie, SapuraOMV Upstream Sdn Bhd, a commencé l'exploitation du gaz sur site.



Shell plc détient une participation de 30 % dans le champ, par l'intermédiaire de sa filiale malaisienne, Sarawak Shell Berhad, et a pris la décision finale d'investissement pour son développement en 2021.



Comprenant une plateforme de traitement centralisée intégrée, Jerun exportera du gaz via un nouveau pipeline de 80 km jusqu'au hub de production E11RB, pour une livraison ultérieure aux clients de Bintulu, y compris Malaysia LNG.



La plateforme Jerun est conçue pour produire jusqu'à 550 millions de pieds cubes de gaz par jour, avec une production de condensats de 15 000 barils par jour au cours de la production de pointe.





Valeurs associées SHELL 2 829,75 GBX LSE +0,52%