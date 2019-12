Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell : en repli après les perspectives de production Cercle Finance • 20/12/2019 à 10:47









(CercleFinance.com) - Les actions de Shell sont en repli ce matin à la Bourse d'Amsterdam après l'annonce des perspectives de production pour le quatrième trimestre qui ont déçu les analystes. Dans un communiqué publié ce matin, le groupe a déclaré que la production devrait se situer entre 920 000 et 970 000 barils équivalent pétrole par jour au quatrième trimestre. 'Cela indique des bénéfices séquentiellement plus faibles après la solide performance au troisième trimestre', ont indiqué les analystes de Berenberg. Les résultats en aval devraient également être relativement faibles, a indiqué le bureau d'analyses, les marges de raffinage étant affectées par la faiblesse persistante de l'environnement macroéconomique. Sur la base des perspectives macroéconomiques actuelles, Shell a également déclaré s'attendre à des charges de dépréciation après impôts de l'ordre de 1,7 à 2,3 milliards au cours du trimestre. 'Cela a un impact négatif marginal sur le gearing, ce qui pourrait à son tour conduire l'entreprise à se concentrer davantage sur la réduction de la dette à la marge que sur les paiements aux actionnaires en 2020', a averti Berenberg.

