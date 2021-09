Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell : en forte hausse après l'analyse de Berenberg information fournie par Cercle Finance • 21/09/2021 à 17:48









(CercleFinance.com) - Le titre gagne plus de 3% profitant de l'analyse positive de Berenberg. Le bureau d'études réaffirme sa recommandation 'achat' sur Shell avec des objectifs de cours maintenus à 20,5 euros et 1720 pence, suite à l'annonce par le groupe énergétique de la vente de son activité dans le bassin permien à ConocoPhilips pour 9,5 milliards de dollars. 'La vente augmente considérablement les rendements pour les actionnaires, tout en réduisant les émissions de carbone et les niveaux d'endettement', juge-t-il, notant toutefois qu'elle laisse une plus petite base d'actifs pour couvrir et faire croître le dividende. Le broker rappelle que le produit en espèces de cette transaction sera utilisé pour financer sept milliards de dollars de distributions supplémentaires aux actionnaires après la clôture, le reste étant employé pour renforcer encore le bilan.

Valeurs associées ROYAL DUTCH SHELL-A LSE +3.62%