Shell : en berne après l'annonce de lourdes charges

(CercleFinance.com) - L'action Royal Dutch Shell B lâche 4% à Londres, après l'annonce par le groupe énergétique de charges entre 3,5 et 4,5 milliards de dollars qui seront prises dans ses comptes du quatrième trimestre, reflétant l'incertitude actuelle du secteur. Ces charges sont essentiellement liées à des dépréciations, restructurations d'actifs ou contrats onéreux, dont une dépréciation partielle de son projet en eaux profondes Appomattox dans la partie américaine du Golfe du Mexique. Etant donné l'environnement de prix actuel, le résultat ajusté de la division amont devrait ressortir en perte sur le trimestre qui s'achève. Par ailleurs, des charges liées à la restructuration organisationnelle seront comptabilisées en 2021.

