Shell : développe un réseau de charge en Asie, avec Porsche

(CercleFinance.com) - Porsche Asia Pacific et Shell vont mettre en oeuvre le premier réseau de charge transfrontalier d'Asie du Sud-Est, avec 12 points de charge dans six stations Shell situées le long de l'autoroute nord-sud de la Malaisie, offrant aux conducteurs de véhicules électriques la possibilité de voyager facilement entre Singapour, Kuala Lumpur et Penang.

'Les marchés de l'ASEAN présentent un fort potentiel de déblocage pour Porsche et nous voyons une opportunité de façonner la mobilité électrique dans la région. Notre réseau de recharge haute performance à travers Singapour et la Malaisie servira d'exemple à suivre pour d'autres pays ', déclare Matthias Becker, vice-président de la région outre-mer et des marchés émergents chez Porsche.

Les stations Shell seront équipées de chargeurs à courant continu (CC) de 180 kW, offrant la capacité de charge la plus élevée de Singapour et de Malaisie.

Quatre premières stations seront prêtes au second semestre 2021, tandis que les deux dernières seront équipées au cours du premier semestre 2022.