Shell: développe des solutions énergétiques avec Siemens information fournie par Cercle Finance • 15/09/2022 à 16:44

(CercleFinance.com) - Siemens Smart Infrastructure et Shell Global Solutions International ont signé un protocole d'accord pour collaborer à la mise au point de solutions énergétiques à faible émission de carbone et à haut rendement qui soutiennent la transition énergétique.



L'accord portera sur des projets de production d'hydrogène vert pour des applications industrielles chez Shell et ses clients, ainsi que sur le renforcement de la collaboration dans les domaines des biocarburants et de la chimie circulaire.



Alors que Siemens collaborera avec Shell pour accélérer la transition de cette dernière vers des activités à taux zéro, Shell fournira à Siemens, et à ses filiales, des produits à faible teneur en carbone, notamment la fourniture de biocarburants.



' L'expertise de Siemens en matière d'électrification et d'automatisation, associé à la capacité d'ingénierie et de réalisation de projets de Shell s'avérera une combinaison puissante ', estime Graham Henley, vice-president Engineering & Project Capability chez Shell.