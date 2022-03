Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell: démarre la production offshore de PowerNap information fournie par Cercle Finance • 30/03/2022 à 10:27









(CercleFinance.com) - Shell annonce que sa filiale Shell Offshore va démarrer la production de PowerNap, un développement sous-marin dans le golfe du Mexique aux États-Unis avec un pic de production estimé à 20000 barils d'équivalent pétrole par jour (bep/j) .



Shell précise être le principal opérateur en eau profonde dans le golfe du Mexique aux États-Unis, où sa production est l'une des plus faibles intensités de gaz à effet de serre (GES) au monde pour la production de pétrole.



La société conçoit et exploite ses projets en eau profonde pour être compétitive et économiquement résiliente et, depuis 2015, a réduit ses coûts de développement unitaires de 50% et ses coûts d'exploitation unitaires de 40%.





Valeurs associées SHELL LSE +2.41%