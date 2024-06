Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Shell: décision finale d'investissement dans Polaris information fournie par Cercle Finance • 26/06/2024 à 14:58









(CercleFinance.com) - Shell a annoncé la décision finale d'investissement dans Polaris, un projet de capture de carbone au parc énergétique et chimique de Scotford, Alberta, conçu pour capturer 650 000 tonnes de CO2 par an.



En parallèle, Shell a également décidé d'avancer avec l'Atlas Carbon Storage Hub en partenariat avec ATCO EnPower, qui stockera de manière permanente le CO2 capturé par Polaris.



Ces projets, opérationnels d'ici fin 2028, visent à réduire les émissions de Shell, s'appuyant sur le succès de l'installation Quest qui a capturé plus de neuf millions de tonnes de CO2 depuis 2015.





