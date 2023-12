Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Shell: décision d'investissement dans le projet Sparta information fournie par Cercle Finance • 20/12/2023 à 17:09









(CercleFinance.com) - Equinor et son partenaire Shell Offshore, filiale de Shell, ont pris la décision finale d'investissement visant à développer le projet 'Sparta' en eau profonde, dans le golfe du Mexique.



Pour rappel, Equinor détient une participation de 49% dans le champ, tandis que Shell détient les 51% restants.



Avec une capacité nominale de production de 100 000 barils d'équivalent pétrole par jour (bep/j) au maximum, Sparta devrait commencer sa production en 2028. Les ressources récupérables attendues sont estimées à plus de 250 millions de barils.





