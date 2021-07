Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell : début de production pour le projet Barracuda information fournie par Cercle Finance • 22/07/2021 à 16:43









(CercleFinance.com) - Shell Trinité-et-Tobago annonce aujourd'hui que la production du bloc 5C - connu sous le nom de projet Barracuda - a débuté dans la zone marine de la côte est (ECMA) à Trinité-et-Tobago. 'Il s'agit d'une opportunité de croissance clé qui soutient notre stratégie à long terme dans le pays ainsi que nos ambitions de croissance mondiale du GNL', a déclaré Maarten Wetselaar, directeur des solutions intégrées pour le gaz, les énergies renouvelables et l'énergie. Le projet Barracuda prévoit la production de 25 000 barils d'équivalent pétrole par jour (bep/j) de gaz, avec des pics de production à court terme prévus à environ 40 000 bep/j. Il s'agit du premier projet greenfield de Shell dans le pays et l'un des plus importants à Trinité-et-Tobago depuis l'acquisition de BG Group. L'ECMA est l'une des zones de production de gaz les plus prolifiques de Trinité-et-Tobago, précise Shell.

Valeurs associées ROYAL DUTCH SHELL-A LSE -1.70%