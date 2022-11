Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell: début d'une collaboration avec Global Bioenergies information fournie par Cercle Finance • 14/11/2022 à 09:00









(CercleFinance.com) - Après la livraison de lots d'essai cet été, la société de biochimie Global Bioenergies annonce démarrer une collaboration avec le géant pétro-gazier Shell pour développer et tester des carburants routiers à faible teneur en carbone.



Dans le cadre de cette collaboration, les deux entreprises mèneront une étude conjointe afin d'identifier et de développer des méthodes de fabrication permettant de produire les molécules nécessaires à la création de composants à indice d'octane élevé.



Dans un premier temps, elles évalueront de nouveaux concepts basés sur des composants d'essence à indice d'octane élevé dérivés de matières premières biosourcées, une période d'exclusivité pour poursuivre le développement de ces concepts étant prévue ensuite.





