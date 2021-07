Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell : Crédit Suisse relève son objectif de cours Cercle Finance • 08/07/2021 à 13:34









(CercleFinance.com) - Crédit Suisse confirme son conseil Surperformance sur la valeur et relève son objectif de cours à 1.915p (contre 1.860p). L'analyste estime que la société est en mesure d'atteindre son objectif initial de 65 milliards de dollars de dette nette. Il s'attend à ce que Shell réduise sa dette nette d'environ 4,8 milliards de dollars au 2ème trimestre 2021, ce qui la ramènerait à environ 65 milliards de dollars. ' Nous relevons notre bénéfice net du 2ème trimestre 2021 à 5,45 milliards de dollars (contre ~4,3 milliards de dollars précédemment). Nous prévoyons un bénéfice de ~1,8 milliard de dollars pour le gaz intégré, en hausse par rapport aux ~1,4 milliard de dollars de l'année précédente ' explique Credit Suisse. ' Nous prévoyons des bénéfices en amont de ~2,1 milliards de dollars, en hausse par rapport à ~1 milliard de dollars au 1er trimestre 21. Nous prévoyons un bénéfice de 1,3 milliard de dollars pour les produits pétroliers, en hausse par rapport à 0,9 milliard de dollars au 1er trimestre 2021 ' rajoute le bureau d'analyses.

Valeurs associées ROYAL DUTCH SHELL-A LSE -1.56%