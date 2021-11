Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell : contrat d'achat d'énergie éolienne avec Dogger Bank information fournie par Cercle Finance • 24/11/2021 à 10:49









(CercleFinance.com) - Shell fait partie des signataires de la dernière série de contrats d'achat d'électricité (PPA) ayant trait au gigantesque projet éolien de Dogger Bank, actuellement construit en Mer du Nord. Le géant énergétique a conclu avec SSE Renewables et Equinor, les deux responsables du projet, un accord de 15 ans portant sur l'acquisition de 20% de l'électricité générée dans le cadre de la troisième phase du programme. En tenant compte des deux premières phases du projet, Shell s'est désormais assuré d'obtenir des capacités de 720 MW, sur un volume total qui devrait atteindre 3,6 GW selon les exploitants du projet. Lorsque sa construction s'achèvera en 2026, le parc Dogger Bank - située au nord-est des cotes de l'Angleterre - devrait devenir la plus importante ferme éolienne au monde.

