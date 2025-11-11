Shell conteste la décision d'arbitrage de Venture Global devant la Cour suprême de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Shell affirme que Venture Global a dissimulé des preuves cruciales lors de l'arbitrage

*

BP a gagné un arbitrage similaire contre Venture Global en octobre

*

Selon Shell, Venture Global a gagné plus de 20 milliards de dollars en vendant des cargaisons avant les opérations commerciales

(Mise à jour avec un contexte supplémentaire, ajout de détails du dépôt légal, ajout d'un commentaire de Shell) par Francesca Landini et Stephanie Kelly

Shell SHEL.L a contesté sa défaite dans une affaire d'arbitrage contre le producteur américain de gaz naturel liquéfié Venture Global devant la Cour suprême de New York, selon un document juridique vu par Reuters, quelques semaines après que son rival BP BP.L ait gagné un arbitrage similaire de plus d'un milliard de dollars.

Les affaires d'arbitrage portaient sur le fait que Venture Global VG.N n'avait pas livré de gaz naturel liquéfié dans le cadre de contrats à long terme alors qu'elle le vendait sur le marché au comptant lorsque les prix sont montés en flèche après le déclenchement de la guerre en Ukraine.

Dans son nouveau dossier, Shell a fait valoir que, bien que l'obstacle juridique à la contestation des décisions d'arbitrage soit élevé, elle estimait qu'un tel appel était justifié parce que Venture Global avait retenu des preuves cruciales.

Un porte-parole de Shell a confirmé le dépôt du dossier, daté de lundi.

Shell et d'autres entreprises, dont BP BP.L , Edison

EDNn.MI et Galp GALP.LS , ont déposé des demandes d'arbitrage à partir de 2023.

Elles ont accusé Venture Global de tirer profit de la vente de GNL sur le marché au comptant tout en ne leur fournissant pas les cargaisons prévues par leur contrat avec l'installation d'exportation de Calcasieu Pass en Louisiane.

Shell a perdu son procès en août, tandis que BP a gagné son procès en octobre.

Venture Global n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la contestation de Shell.

Shell a déclaré dans le nouveau dossier que Venture Global avait gagné plus de 20 milliards de dollars en vendant plus de 400 cargaisons de GNL sur le marché au comptant entre 2022 et 2025 avant de déclarer des opérations commerciales - et avant que les livraisons aux détenteurs de contrats à long terme n'aient commencé en avril de cette année.

Shell a fait référence à la victoire de BP dans le dossier juridique.

Reuters a précédemment rapporté que BP avait gagné son arbitrage en invoquant un comportement déloyal de la part de la société américaine, citant cinq sources proches du dossier.

Les réclamations combinées des clients s'élevaient à 5,5 milliards de dollars, a déclaré Venture Global en janvier dernier, avant de gagner le procès contre Shell, de perdre contre BP et de conclure un accord avec l'entreprise chinoise Unipec .

Venture Global a fait valoir que son usine de GNL de Calcasieu Pass, en Louisiane, était encore en phase de démarrage et qu'elle n'était donc pas obligée de vendre des cargaisons dans le cadre de contrats à long terme, avait précédemment rapporté Reuters, citant une source.

Venture Global a fait valoir que l'usine n'était devenue pleinement opérationnelle qu'en avril de cette année, après avoir reçu l'approbation des régulateurs et des prêteurs, a déclaré la même source.

"Nous ne sommes pas en mesure de faire d'autres commentaires à l'heure actuelle, car la procédure sera portée devant la Cour en temps voulu et nous restons liés par les exigences de confidentialité du contrat et par les règles d'arbitrage de la CCI (Chambre de commerce internationale) ", a déclaré Shell dans un communiqué envoyé par courrier électronique.