Shell conteste la décision d'arbitrage de Venture Global devant la Cour suprême de New York
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 13:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Shell affirme que Venture Global a dissimulé des preuves cruciales lors de l'arbitrage, selon des documents déposés

*

BP a gagné un arbitrage similaire contre Venture Global en octobre

*

Selon Shell, Venture Global a gagné plus de 20 milliards de dollars en vendant des cargaisons avant les opérations commerciales

(Ajout de détails tirés du document aux paragraphes 8 à 10) par Francesca Landini et Stephanie Kelly

Shell SHEL.L a contesté sa défaite dans une affaire d'arbitrage contre le producteur américain de gaz naturel liquéfié Venture Global devant la Cour suprême de New York, selon un document juridique vu par Reuters, quelques semaines après que son rival BP BP.L ait gagné un arbitrage similaire de plus d'un milliard de dollars.

Les deux procédures d'arbitrage portaient sur l'incapacité de Venture Global VG.N à livrer du gaz naturel liquéfié dans le cadre de contrats à long terme tout en le vendant sur le marché au comptant lorsque les prix ont grimpé en flèche après l'éclatement de la guerre en Ukraine.

Dans sa nouvelle demande, Shell a fait valoir que, bien que l'obstacle juridique à la contestation des décisions d'arbitrage soit élevé, elle estimait qu'un tel appel était justifié parce que Venture Global avait retenu des preuves cruciales.

Un porte-parole de Shell a confirmé le dépôt du dossier, daté de lundi. Venture Global n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire mardi sur la contestation de Shell.

DES DOCUMENTS CRUCIAUX N'ONT PAS ÉTÉ DIVULGUÉS

Shell et d'autres entreprises, dont BP BP.L , Edison

EDNn.MI et Galp GALP.LS , ont déposé une demande d'arbitrage à partir de 2023.

Elles accusent Venture Global de tirer profit de la vente de GNL sur le marché au comptant tout en ne leur fournissant pas les cargaisons convenues dans les contrats à long terme de l'installation d'exportation de Calcasieu Pass en Louisiane.

Shell a perdu son procès en août, tandis que BP a gagné son procès en octobre.

Shell cherche maintenant à faire annuler la décision d'arbitrage rendue en août, alléguant que Venture Global n'a pas divulgué des documents cruciaux pour expliquer pourquoi elle a reporté le début des opérations commerciales au-delà de ce que Shell affirme être le plan initial de 2022, selon les documents déposés.

Shell affirme qu'une tierce partie a témoigné lors de l'arbitrage que le fournisseur américain de GNL lui avait communiqué sa décision de reporter le démarrage commercial de son usine de Calcasieu Pass "de manière abrupte et inexplicable".

Shell affirme avoir demandé aux arbitres d'étudier la communication entre Venture Global et la tierce partie, mais le fournisseur américain de GNL "a évité la divulgation par une série de déclarations trompeuses".

Venture Global a fait valoir que l'usine de GNL de Calcasieu Pass était encore en phase de démarrage et qu'elle n'était donc pas obligée de vendre des cargaisons dans le cadre de contrats à long terme, comme l'a rapporté Reuters en citant une source.

La société américaine a fait valoir que l'usine n'était devenue pleinement opérationnelle qu'en avril de cette année, après avoir reçu l'approbation des autorités de régulation et des prêteurs, selon la même source.

SHELL MENTIONNE L'AFFAIRE BP DANS SON DOSSIER

Shell a déclaré dans le nouveau dossier que Venture Global a gagné plus de 20 milliards de dollars en vendant plus de 400 cargaisons de GNL sur le marché au comptant entre 2022 et 2025 avant de déclarer les opérations commerciales - et avant de commencer les livraisons aux détenteurs de contrats à plus long terme en avril de cette année.

Shell a fait référence à la victoire de BP dans le dossier juridique.

Reuters a précédemment rapporté que BP avait gagné son arbitrage en invoquant un comportement déloyal de la part de l'entreprise américaine, citant cinq sources proches de l'affaire.

Les réclamations combinées des clients s'élevaient à 5,5 milliards de dollars, a déclaré Venture Global en janvier dernier, avant de gagner le procès contre Shell, de perdre contre BP et de conclure un accord avec l'entreprise chinoise Unipec .

"Nous ne sommes pas en mesure de faire d'autres commentaires à l'heure actuelle, car la procédure sera portée devant la Cour en temps voulu et nous restons liés par les exigences de confidentialité du contrat et les règles d'arbitrage de la CCI (Chambre de commerce internationale) ", a déclaré Shell dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

