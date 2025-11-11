Shell conteste la décision d'arbitrage de Venture Global devant la Cour suprême de New York

(Mises à jour et contexte) par Francesca Landini et Stephanie Kelly

Shell SHEL.L a contesté sa défaite dans une affaire d'arbitrage contre le producteur américain de gaz naturel liquéfié Venture Global devant la Cour suprême de New York, selon un document juridique vu par Reuters, quelques semaines après que son rival BP ait gagné un arbitrage similaire de plus d'un milliard de dollars.

L'arbitrage portait sur l'incapacité de Venture Global

VG.N à livrer du gaz naturel liquéfié dans le cadre de contrats à long terme débutant en 2023. Shell allègue dans cette nouvelle plainte que Venture Global a dissimulé des informations à Shell et au tribunal d'arbitrage.

Un porte-parole de Shell a confirmé le dépôt de la plainte, qui a eu lieu lundi.

Shell et d'autres entreprises, dont BP BP.L , Edison

EDNn.MI et Galp GALP.LS , ont déposé une demande d'arbitrage à partir de 2023, accusant Venture Global de tirer profit de la vente de GNL sur le marché au comptant tout en ne leur fournissant pas les cargaisons prévues dans leur contrat avec l'installation d'exportation de Calcasieu Pass, en Louisiane.

Shell a perdu son procès en août, tandis que BP a gagné son procès en octobre.

Venture Global n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire mardi sur la contestation de Shell.

Reuters avait précédemment rapporté que BP avait gagné son arbitrage en invoquant un comportement déloyal de la part de l'entreprise américaine, citant cinq sources proches de l'affaire.