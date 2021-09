Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell : construit l'un des plus gros sites de biocarburants information fournie par Cercle Finance • 16/09/2021 à 12:43









(CercleFinance.com) - Shell a annoncé aujourd'hui la construction d'un site de production de biocarburants d'une capacité de 820 000 tonnes par an au sein du ' Shell Energy and Chemicals Park ' de Rotterdam, aux Pays-Bas. Une fois achevé, ce site comptera parmi les plus grandes installations d'Europe dédiées à la production de carburant d'aviation durable (SAF) et de diesel renouvelable. A terme, ce projet devrait permettre de produire suffisamment de diesel renouvelable pour éviter le rejet annuel de 2.8 millions de tonnes de dioxyde de carbone (CO2), ce qui équivaut globalement à retirer un million de véhicules des routes. Shell vise à réduire sa production de carburants traditionnels de 55 % d'ici 2030 et à fournir davantage de carburants à faible teneur en carbone tels que les biocarburants (pour le transport routier et l'aviation), et l'hydrogène. Le site de Rotterdam devrait démarrer sa production de biocarburants à l'horizon 2024, estime Shell.

