Shell: collaboration tripartite avec AWS et SLB

(CercleFinance.com) - SLB annonce avoir signé avec Amazon Web Services (AWS) et Shell un accord de collaboration tripartite pluriannuel pour fournir des flux de travail numériques de bout en bout pour Shell, en utilisant des solutions sous-marines SLB sur l'infrastructure cloud AWS.



La collaboration vise à fournir des solutions numériques qui seront utilisées par la compagnie pétro-gazière et mises à la disposition du secteur de l'énergie. Les flux de travail numériques utiliseront les standards de l'OSDU Data Platform.



Cette collaboration s'appuie sur l'accord de collaboration stratégique existant entre SLB et AWS et accélère la disponibilité des logiciels de pointe de SLB, notamment les solutions souterraines Petrel et les solutions de forage Techlog, sur AWS.





