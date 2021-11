Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell : collaboration autour du 'zero net' avec Baker Hughes information fournie par Cercle Finance • 10/11/2021 à 15:48









(CercleFinance.com) - Shell annonce un vaste accord de collaboration stratégique avec Baker Hughes afin d'accélérer la transition énergétique mondiale en proposant notamment des solutions pour décarboner les secteurs de l'énergie et de l'industrie. Dans un premier temps, Shell fournira des crédits d'électricité et d'énergie renouvelable pour une période de deux ans à certaines installations américaines de Baker Hughes, ce qui portera de 22 à 24% la part d'électricité renouvelable consommée par Baker Hughes. Shell et Baker Hughes négocieront également la fourniture d'un maximum de 100 GWh d'énergie renouvelable pour les installations de Baker Hughes en Europe et exploreront le développement d'une solution solaire sur le site de Baker Hughes à Singapour. Enfin, Shell évaluera les opportunités de Baker Hughes de lui fournir des solutions à faible émission de carbone pour la flotte de GNL de Shell par le biais de mises à niveau technologiques et de regroupements de compresseurs.

