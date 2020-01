Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell : chute de plus de 4% après ses résultats Cercle Finance • 30/01/2020 à 17:16









(CercleFinance.com) - Le titre Royal Dutch Shell chute de plus de 4% après la publication de ses bénéfices. Le groupe a publié au titre du dernier trimestre 2019 un bénéfice net ajusté à coûts d'approvisionnement constants (CCS) en repli de 48% en comparaison annuelle, à 2,93 milliards de dollars, soit 37 cents par action. Malgré à cette publication, Barenberg confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de 2800p. Barenberg estime que Shell a annoncé des résultats du 4ème trimestre, 9% en dessous du consensus. ' L'activité Gaz intégré et en aval étaient faibles par rapport au consensus, tandis que l'activité en amont était un peu plus fort ' indique le bureau d'analyses. ' Dans l'ensemble, ce fut un ensemble faible de résultats, bien que le flux de trésorerie d'exploitation sous - jacent a été robuste pour le trimestre, malgré un environnement difficile ' rajoute Barenberg. ' La société a annoncé la prochaine tranche de son programme de rachat de 1 milliard de dollars, après avoir racheté 2,8 milliards de dollars d'actions au 4e trimestre. Elle a déclaré qu'elle a toujours l'intention de terminer le programme dans les délais de 25 milliards de dollars en 2020. Il y a environ 10 milliards de dollars de rachats d'actions qui reste à faire en 2020 au total pour atteindre l'objectif ' indique Barenberg.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance.