Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell : cession partielle d'actifs en Australie Cercle Finance • 21/12/2020 à 13:16









(CercleFinance.com) - Shell annonce que sa filiale QGC Common Facilities Company Pty Ltd, a conclu un accord pour vendre un intérêt de 26,25% dans les installations communes de Queensland Curtis LNG (QCLNG) à Global Infrastructure Partners Australia, pour 2,5 milliards de dollars. Ces installations, détenues actuellement à 100% par le groupe, comprennent des réservoirs de stockage de GNL, des jetées et une infrastructure d'opérations servant les trains de GNL de QCLNG. Shell en restera l'actionnaire majoritaire et l'opérateur. Cette décision, qui s'inscrit dans sa stratégie de cession d'actifs en vue d'une amélioration et d'une simplification du portefeuille, reste soumise aux autorisations réglementaires et autres conditions usuelles. Elle devrait être finalisée au premier semestre 2021.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.