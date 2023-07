Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell: cession de 35% d'un projet gazier en Indonésie information fournie par Cercle Finance • 25/07/2023 à 14:27









(CercleFinance.com) - Shell a annoncé mardi qu'il allait céder sa participation de 35% dans le projet gazier indonésien de Masela à PT Pertamina Hulu Energi (PHE) and Petronas pour 325 millions de dollars.



A ce versement en numéraire pourrait s'ajouter un paiement additionnel de 325 millions de dollars au moment de la décision finale d'investissement sur le gisement d'Abadi, le principal actif du projet.



L'opération, qui devrait être conclue d'ici à la fin septembre, s'inscrit dans le cadre de la volonté de Shell de faire preuve de 'discipline' dans son allocation de capital, explique la compagnie pétrolière dans un communiqué.



Inpex, avec une participation de 65% dans le projet Masela PSC, restera l'opérateur du champ Abadi, qui situé à 150 km des cotes indonésiennes.





