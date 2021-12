Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell : cession bouclée aux USA, rachats d'actions en vue information fournie par Cercle Finance • 02/12/2021 à 10:51









(CercleFinance.com) - Shell a annoncé jeudi la finalisation de la cession à ConocoPhillips de ses activités dans le Bassin permien, une opération à 9,5 milliards de dollars qui va lui permettre d'accélérer ses rachats d'actions. Le groupe énergétique précise que la conclusion de la transaction l'autorise à lancer, dès aujourd'hui, une première tranche de rachat de titres pour un montant devant atteindre 1,5 milliard de dollars. Au moment de l'annonce de l'opération, en septembre dernier, Shell avait assuré que les fonds perçus se traduiraient par une redistribution de sept milliards de dollars à destination de ses actionnaires. L'utilisation des 5,5 milliards de dollars restants dans le cadre de l'enveloppe sera détaillée en début d'année prochaine, est-il spécifié dans son communiqué. Le périmètre de l'opération porte sur l'exploitation de près de 100.000 hectares d'actifs générant une production de 175.000 barils d'équivalent-pétrole par jour. ConocoPhillips est déjà l'un des principaux développeurs de gaz de schiste du Bassin permien, une zone sédimentaire qui s'étend de l'ouest du Texas au sud-est du Nouveau-Mexique. A la Bourse de Londres, l'action Shell 'A' progressait de plus de 0,6% jeudi matin après ces nouvelles, alors que l'indice FTSE 100 reculait symétriquement de 0,6% au même moment.

