Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell: cède une usine et 411 stations-service en Russie information fournie par Cercle Finance • 12/05/2022 à 14:52









(CercleFinance.com) - Shell annonce que deux de ses filiales, Shell Overseas Investments BV et B.V. Dordtsche Petroleum Maatschappij, ont signé un accord pour vendre Shell Neft, société qui détient les activités de vente au détail et de lubrifiants de Shell en Russie, à PJSC LUKOIL.



L'accord porte précisément sur 411 stations-service, principalement situées dans le centre et le nord-ouest de la Russie, ainsi que sur l'usine de mélange de lubrifiants de Torzhok, à environ 200 kilomètres au nord-ouest de Moscou.



Shell indique qu'en vertu de cet accord, plus de 350 personnes actuellement employées par Shell Neft seront transférées au nouveau propriétaire.



Cet accord fait suite à l'annonce de Shell début mars, qui avait fait part de son intention de se retirer progressivement de tous les hydrocarbures russes.



La vente devrait être finalisée plus tard cette année, sous réserve de l'approbation réglementaire, précise Shell.







Valeurs associées SHELL LSE -2.50%