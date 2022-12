Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell: cède ses participations dans deux projets en Malaisie information fournie par Cercle Finance • 13/12/2022 à 10:01









(CercleFinance.com) - Shell a annoncé mardi avoir trouvé des accords en vue de céder ses participations dans deux projets pétroliers offshore en Malaisie actuellement opérés par le géant malaisien Petronas.



L'opération concerne les 40% détenus dans le champ Baram Delta et les 50% contrôlés au sein de SK 307, qui vont être vendus à Petroleum Sarawak Exploration & Production (PSEP).



Shell précise que le montant de l'opération atteint 475 millions de dollars, un chiffre auquel pourrait s'ajouter jusqu'à 50 millions de dollars de paiements additionnels en fonction de l'évolution des cours du brut.



La transaction devrait être finalisée début 2023.



Dans un communiqué, la compagnie pétrolière rappelle qu'elle conserve une 'forte présence' en Malaisie à travers ses 19 contrats de partage de production.



Shell avait manifesté l'intention de se séparer de ces deux actifs en mars 2021.





